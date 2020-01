Bologna, sono in 40 mila le sardine, Mattia Santori “Per la politica questa è la svolta, ci ha cercato il M5S” (Di lunedì 20 gennaio 2020) In 40 mila ieri erano in piazza 8 agosto a Bologna. Secondo il leader delle sardine questo risultato è già un successo. Da questo punto di vista non si può dargli torto. E’ difficile ad oggi comprendere come da quel 14 novembre sempre a Bologna, giorno nel quale per la prima volta le sardine manifestarono, il movimento non abbia presentato un programma per cambiare questo paese. In realtà l’unico pensiero che è stato sempre fatto presente che le sardine sono contro il sovranismo, contro quindi Salvini e la Meloni. Un po’ poco per pensare di salvare un paese che velocemente va a rotoli. Ieri a Bologna è stato un concertone tipo 1° maggio. Tanti i cantanti che si sono esibiti sul palco. Poi Mattia Santori ha parlato di Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali come un politico che rispetta l’autonomia ... baritalianews

graziano_delrio : Le chiamiamo #Sardine ma sono migliaia di persone che credono nella Costituzione, nella tolleranza e nella solidari… - fattoquotidiano : Bologna, poliziotto si presenta alla Postale: “Sono io quello del foto allegata al tweet contro sardine e tossici.… - virginiomerola : Oggi sono ancora più orgoglioso di #Bologna, di questa nostra città bellissima e affollata. Un mare di persone in… -