BMW - La fabbrica di Monaco si prepara al lancio della i4 (Di lunedì 20 gennaio 2020) La BMW ha in programma di chiudere il suo storico stabilimento di Monaco di Baviera per sei settimane durante la prossima estate. La sospensione delle attività produttive è legata alla necessità di ammodernare e riorganizzare le catene di montaggio per prepararle alla produzione della i4, la berlina elettrica destinata ad arrivare nelle concessionarie nel 2021.Coinvolti 6.000 lavoratori. La chiusura, in programma durante le vacanze scolastiche previste in Baviera tra il 27 luglio e il 7 settembre, coinvolgerà 6.000 dei 7.800 lavoratori dello stabilimento sito nei pressi della sede centrale della Casa bavarese. Al lavoro rimarranno solo i circa 1.800 operai addetti alle catene di montaggio dei motori, che attualmente sfornano quasi 2.000 propulsori al giorno. I lavori avranno una durata superiore alle normali tempistiche di manutenzione ordinaria e, grazie a un investimento di 200 ... quattroruote

