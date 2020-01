Blue Monday, lunedì 20 gennaio 2020 è il giorno più triste dell’anno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Blue Monday è una data a cui molti italiani sono legati e alla quale credono: la giornata più triste dell’anno cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Una ricerca promossa da Almond Board of California, infatti, ha dimostrato che in inverno molti italiani si sentono più scarichi e meno di uno su cinque si dichiara al top della forma. Passato il Natale, dunque, si torna al lavoro, si vedono alcuni chili di troppo sulla bilancia e si assiste a condizioni meteorologiche non delle migliori. Il mix di tutti questi fattori causa tristezza e umore nero. Il Blue Monday 2020 è fissato per lunedì 20 gennaio: come salvarsi? Blue Monday 2020 La giornata più triste dell’anno (Blue Monday, lunedì 20 gennaio 2020) è stata istituita nel 2005 dal dottor Cliff Arnall, un professore universitario di Cardiff che ha messo insieme diverse variabili. Alla base dell’umore nero ci ... notizie

wireditalia : Il 'lunedì più nero dell'anno' è una vecchia trovata pubblicitaria del 2005 #bluemonday - Agenzia_Ansa : Oggi è il Blu Monday, il giorno più malinconico dell'anno. Da dove arriva e consigli per superarlo, dal back up fot… - matteonalin : RT @Masse78: Oggi è il “Blue Monday” il giorno più triste dell’anno. PERCHÉ GLI ALTRI 364 GIORNI PIOVONO GIOIE DAL CIELO? CI ALZIAMO FISCHI… -