«Blue Monday», la bufala del giorno più triste dell’anno: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il giorno più triste dell’anno, il «Blue Monday», cade quest’anno il 20 gennaio 2020. Non sarebbe niente altro però che una bufala montata ad hoc nel 2005 dallo psicologo Cliff Arnal. Nessuno studio scientifico ha mai confermato la tesi che vuole che il terzo lunedì di gennaio sia il più nero. Del resto che quest’ultimo sia un mese un po’ faticoso, in cui il tempo non è dei migliori per via delle temperature rigide, le giornate sono sempre più brevi, soldi in tasca non ce ne sono perché li abbiamo spesi tutti a dicembre per i regali e Capodanno, non è un segreto per nessuno. Senza contare che non si ha neppure l’attenuante dei dolci e del cioccolato, di cui ci siamo abbuffati dal 24 dicembre a Santo Stefano. Diciamo che lo psicologo Cliff Arnal del Centre for Lifelong Learning, un dipartimento della Cardiff University, ha fatto suo tutto questo e ha ... urbanpost

