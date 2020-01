Blue monday: come affrontare il (presunto) giorno più triste dell’anno con l’aiuto della psicologa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il lunedì è il giorno che ci riporta al tempo del dovere e che esaurisce il tempo dedicato a noi e al nostro piacere. "Dobbiamo superare queste convenzioni, liberarci dai pregiudizi e considerarlo un giorno come un altro". La psicologa Maria Beatrice Toro dà alcuni suggerimenti per non farsi sopraffare dallo stress del lunedì. fanpage

