Blitz contro lo spaccio di droga nel Napoletano | undici arresti

Mafia - arriva il Blitz contro i clan di Messina : sono 94 gli arresti : Grande serie di arresti Messina, dove è stato colpito il mondo della Mafia. sono ben 94 gli arresti, le famiglie mafiose avrebbero toccato i soldi dell’UE. Un vero e proprio blitz quello dei Carabinieri del Ros a Messina, che hanno preso in arresto ben 94 persone appartenenti a vari clan della zona. Quello di stamattina […] L'articolo Mafia, arriva il blitz contro i clan di Messina: sono 94 gli arresti proviene da www.inews24.it.

Mafia - Blitz contro il clan dei messinesi : 94 arresti : Nelle scorse ore si è verificata la più imponente operazione mai messa a segno contro i clan mafiosi messinesi dei Nebrodi. È quanto rivela Ansa questa mattina, dopo che i carabinieri del Ros e la Guardia di Finanza hanno arrestato 94 persone e decapitato i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. Le indagini sui clan Stando a quanto emerso dalle indagini, i clan dei messinesi erano arrivati a mettere le mani sui fondi dell’Unione ...

«Metà delle gallerie a rischio è in Liguria». Blitz della Finanza - controlli in tutta Italia : Il dato in un documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sequestrato ieri ad Aspi: «A Genova le maggiori criticità»

«Metà delle gallerie a rischio è in Liguria». Blitz della Finanza - controlli in tutta Italia : Il dato in un documento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sequestrato ieri ad Aspi: «A Genova le maggiori criticità»

Operazione “Black Bag” - maxi Blitz contro il traffico illecito di rifiuti in Abruzzo - Campania e Lazio : Una vasta Operazione finalizzata a stroncare un traffico illecito di rifiuti nell’Aquilano, nel basso Lazio e in Campania è stata messa a segno con perquisizioni e sequestri. Una vasta Operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila finalizzata a stroncare un traffico illecito di rifiuti nell’Aquilano, nel basso Lazio e in Campania è stata messa a […] L'articolo Operazione “Black Bag”, ...

Blitz contro la banda delle truffe alle assicurazioni : dieci arresti : 10 arresti e 14 denunce nell’operazione tra le province di Napoli e Avellino contro le truffe ai danni delle assicurazioni e del fondo di garanzia per le vittime della strada. Dalle prime ore di oggi, tra le province di Napoli ed Avellino, è in atto un’operazione della Polizia di Stato finalizzata all’esecuzione di misure cautelari […] L'articolo Blitz contro la banda delle truffe alle assicurazioni: dieci arresti proviene da 2A News. ...

Offensiva contro le assicurazioni fasulle - Blitz della Polizia in Campania : Retata dall’alba di oggi, tra le province di Napoli ed Avellino. E’ in atto un’operazione della Polizia di Stato contro la truffa alle assicurazioni. Offensiva delle forze dell’ordine contro le truffe alle compagnie assicurative.Dalle prime ore di oggi, tra le province di Napoli ed Avellino, è in atto un’operazione della Polizia di Stato finalizzata all’esecuzione […] L'articolo Offensiva contro le ...

Governo chiarisce : "Nessun drone da Sigonella per Blitz contro Soleimani" : Nessun drone è partito dalla base aerea di Sigonella per il raid americano in cui è stato ucciso il generale Soleimani. Lo afferma il ministero della Difesa.“In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella per l’operazione che ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani, la Difesa - si legge in una nota - ...

Quando Beppe Grillo faceva i Blitz contro le discariche a Roma : Come vola il tempo. Era l’aprile del 2014 Quando Beppe Grillo, corredato da una pattuglia di parlamentari del MoVimento 5 Stelle, si presentava a Malagrotta per attaccare Renzi e Marino e dire no alle discariche: “Noi siamo sempre in emergenza, saranno i nostri nipoti a cambiare le cose. Designer e ingegneri si siedano ad un tavolo e riprogettino tutte le cose che vanno a finire oggi in discarica. Quando c’è un oggetto in ...

Blitz dei carabinieri a Napoli - più controlli per Natale : 47 arresti : Solo a inizio dicembre erano state registrate una serie di denunce a danni di persone armate, ma anche sequestri di droga, armi, cibo avariato e decine di verbali relativi al codice della strada tra il quartiere cittadino del Vomero, il Rione Traiano e il Rione Sanità. Durante la settimana di Natale un maxi Blitz dei carabinieri a Napoli ha portato all’arresto di 47 persone. Blitz dei carabinieri a Napoli I carabinieri del comando ...

Blitz contro la Camorra - arrestato prima del pranzo di Natale il latitante narcotrafficante Gennaro Annunziata : Era riuscito a sfuggire a un maxi-Blitz nel luglio 2017 ma il richiamo del pranzo di Natale in famiglia l’ha tradito. Gennaro Annunziata, ritenuto uno dei promotori di un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale tra Italia, Olanda e Marocco, è stato arrestato in un appartamento a Castel Volturno, in provincia di Napoli. L’uomo si trovava assieme ai parenti, pronto a sedersi a tavola per il pranzo di Natale, ...

Fiori - messaggio e caffè pagati : così la popolazione ringrazia i carabinieri di Vibo Valentina dopo il maxi Blitz contro la ‘ndrangheta : ‘Ndrangheta: Fiori e messaggi di ringraziamenti per i carabinieri dopo il blitz Messaggi di ringraziamenti, Fiori, caffè pagati: così la popolazione ha deciso di tributare i carabinieri dopo il blitz contro la ‘ndrangheta, che ha portato all’arresto di oltre 300 persone. L’operazione, denominata “Rinascita-Scott”, è stata effettuata dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia nella ...

Fiori - messaggio e caffè pagati : così la popolazione ringrazia i carabinieri di Vibo Valentina dopo il maxi Blitz contro la ‘Ndrangheta : ‘Ndrangheta: Fiori e messaggi di ringraziamenti per i carabinieri dopo il blitz Messaggi di ringraziamenti, Fiori, caffè pagati: così la popolazione ha deciso di tributare i carabinieri dopo il blitz contro la ‘Ndrangheta, che ha portato all’arresto di oltre 300 persone. L’operazione, denominata “Rinascita-Scott”, è stata effettuata dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia nella ...

A Messina Blitz contro la mafia : 14 arresti : È stata battezzata "Predomino", l'operazione antimafia condotta dalla polizia di Stato di Messina che ha eseguite 14 misure cautelari. Decine gli agenti in azione all'alba per arrestare esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a due pericolosissimi gruppi criminali in larga parte tra loro sovrapponibili, attivi soprattutto nelle estorsioni e nel narcotraffico. Il blitz è epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra ...