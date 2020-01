Blitz a Pagani, sgominato il market della droga (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPagani (Sa) – Sono 13 gli arresti effettuati in un Blitz compiuto alle prime luci dell’alba dai Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, retto dal colonnello Rosario Di Gangi, e della tenenza di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannatelli. I militari hanno scoperto e fermato un vero e proprio market della droga nel cuore della città, in viale Trieste. Arresti e perquisizioni, con centinaia di carabinieri ed unità cinofile. In cielo un elicottero ha accompagnato tutte le operazione di esecuzione delle ordinanze nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pm Rubano. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10 presso la procura di Nocera Inferiore. L'articolo Blitz a Pagani, sgominato il market della droga proviene da Anteprima24.it. anteprima24

RTAlive1 : Blitz antidroga a Pagani, 13 ordinanze cautelari. I primi particolari - ottopagine : Blitz all'alba, smantellato il market della droga #Pagani - salernosera : Intorno alle 4 di questa mattina sirene ed elicotteri hanno svegliato la città. Smantellato un market della droga n… -