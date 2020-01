Big Sanremo 2020, Enrico Nigiotti confessa: “Ho molta paura” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Enrico Nigiotti fa una confessione prima del Festival di Sanremo 2020: “Ho molta paura” ‘Baciami Adesso’ è la canzone di Enrico Nigiotti con cui si presenterà sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Big. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi torna per il secondo anno consecutivo in gara, dopo l’enorme successo di ‘Nonno Hollywood’ al Festival di Claudio Baglioni. In una intervista rilasciata al settimanale Leggo, Enrico Nigiotti ha dichiarato di avere molta paura tornare in gara a Sanremo. ‘Baciami Adesso’ è una ballad d’amore, l’unico singolo sentimentale che farà parte del suo nuovo album, dal titolo ‘Nigio’, in uscita il prossimo 14 febbraio, qualche giorno dopo la chiusura del Festival e dalla proclamazione del vincitore di Sanremo 70: “Canto l’amore ... lanostratv

OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - enrick81 : @Tvottiano @CIAfra73 @IlfandellaTv1 @chrisleph @gabrirz1 @MasterAb88 @famigliasimpson @Veronique__94… - Linus2k : @Dan_skorpio87 @see_lallero Mah... si è vantato per mesi di fare le scelte in completa indipendenza -