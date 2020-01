Bibbiano, le Sardine manifesteranno in piazza in contemporanea alla Lega. Santori: “Questa comunità vittima di sciacalli mediatici” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non c’è stato neanche bisogno di iniziare l’assemblea. Mattia Santori è arrivato nel teatro sociale Metropolis di Bibbiano facendosi largo tra 500 persone incastrate sulle gradinate. Le ultime file hanno iniziato a darsi di gomito: “Eccolo”. Lì sono iniziati gli applausi. Il leader del movimento delle Sardine, con ancora nelle gambe l’adrenalina dei 40mila in piazza Bologna del giorno prima, si è arrampicato sul palco e si è preso il saluto del paese chiuso in un silenzio stampa lungo cinque mesi. “Non sono io, non siamo noi, a poter decidere al vostro posto”, ha detto ancora Santori. “Ecco perché siamo qui, per chiedere la vostra opinione. Volete manifestare in piazza in contemporanea alla Lega?”. La folla ha risposto per acclamazione. “Possiamo anche scegliere un altro giorno. Fare un’escursione. Scegliete voi”, ha insistito Santori. “No”, ha gridato in coro la platea. I cinquecento ... ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Cosa lega il movimento delle #Sardine al sistema #Bibbiano? Ce lo racconta @MaxDelPapa ????? - LegaSalvini : Ma non dicevano di essere dei geni, vantandosi di essere furbissimi e di aver fregato la Lega? Non conoscono le reg… - HuffPostItalia : 'Salvini viene a speculare': le Sardine a Bibbiano con i cittadini -