Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è entrata ormai nella fase centrale e più calda del suo calendario e il ricco mese di gennaio sta già per volgere al termine. Dopo le due fermate in Germania, l’ultimissimo evento che precede gli ormai imminenti Mondiali di Anterselva che scatteranno il 13 febbraio sarà quello in Slovenia. A Pokljuka il programma sarà particolare in quanto non è previsto lo svolgimento della sprint, evento molto raro nel calendario del Biathlon. Saranno invece di scena le individuali e le mass start, intramezzate dalle staffette miste. L’occasione dovrebbe essere propizia per il ritorno in azione del vincitore dell’ultima sfera di cristallo Johannes Bø, fuori dai giochi da due tappe per la nascita del primogenito che è avvenuta in settimana. Si prospetta dunque enorme spettacolo con una vera sfida sul campo con il francese Martin Fourcade che è ... oasport

