Benevento5, la buona prestazione non basta: vince lo Spartak San Nicola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Nicola la Strada (Ce) – Non è bastato un ottimo primo tempo al Benevento5 per portare a casa un risultato positivo dall’ostica trasferta sul campo dello Spartak San Nicola, squadra che occupa il secondo posto in classifica, con i sanniti sconfitti 10-8 anche a causa di alcune decisioni arbitrali apparse errate. buona la partenza della squadra giallorossa che in avvio ha beneficiato della vena realizzativa di Francesco Russo, autore di una tripletta con i sanniti al riposo avanti sul 4-2 grazie al poker di Esposito la termine di un primo tempo davvero positivo per gli ospiti. Nella ripresa, invece, l’approccio dei ragazzi di mister Di Costanzo non è stato quello giusto con i padroni di casa che hanno agguantato subito il pareggio. La gara, poi, è andata avanti punto a punto fino al 6-6 quando l’espulsione di Maggio, per doppio giallo, ha ... anteprima24

