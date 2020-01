Benessere Italia: Maggino, ‘per politiche nazionali serve approccio sistemico’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Quando si vuole promuovere una politica nazionale che impatta su più domini del Bes vuol dire che quella politica necessita di un approccio sistemico, non può essere attribuita ad un ministero. Vuol dire che quella politica necessita di un coordinamento. Questo l’obiettivo e il ruolo della cabina di regia”. Così Filomena Maggino, presidente della Cabina di regia Benessere Italia in occasione della presentazione delle linee programmatiche della Cabina di Regia.L'articolo Benessere Italia: Maggino, ‘per politiche nazionali serve approccio sistemico’ CalcioWeb. calcioweb.eu

