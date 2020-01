Beautiful, Una Vita, Il Segreto: ecco cosa succede lunedì 20 gennaio 2020, anticipazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Inizia una nuova settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre telenovele di successo in onda su Canale 5. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Beautiful, news: Steffy decide di chiamare Phoebe la figlia adottiva Nello scorso appuntamento con le vicende della Forrester Creations, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha deciso di adottare la presunta figlia di Flo (Katrina Bowden); dopo essersi consultata con Liam (Scott Clifton), che gli ha dato il suo benestare per procedere con le pratiche, la Forrester si è mostrata al settimo cielo al pensiero di poter dare una sorellina a Kelly. Zoe (Kiara Barnes), Tiffany ed Emma (Nia Sioux) hanno deciso, invece, di fare i casting per un talent show. Nel nuovo episodio, Steffy penserà al nome da dare alle sua figlioletta adottiva; senza esitare sulla scelta, la ragazza opterà per Phoebe, in ... tvsoap

