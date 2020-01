Beautiful, anticipazioni USA: nuovo amore per CARTER? Ecco chi potrebbe essere… (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, vediamo CARTER Walton intento ad assistere come legale Steffy Forrester nell’adozione in procedura privata di “Phoebe”, cui la ragazza intende fare da madre. Peccato che, dietro al nome scelto da Steffy per la nuova figlia, ci sia in realtà Beth, la primogenita di Hope che lei e Liam ritengono essere nata già morta a seguito di un difficile parto prematuro. Durante gli episodi italiani del 2020 non ci sarà molto altro in serbo per CARTER, protagonista solo di sporadiche scene in veste di avvocato di diritto aziendale, familiare, penale e… officiante di matrimoni! Beautiful, anticipazioni americane: ZOE nuovo amore di CARTER? Arrivato nella soap nel 2013 come fratello adottivo di Marcus, per il bell’avvocato non ci sono mai state grandi e lunghe storyline, ma forse le cose potrebbero cambiare nelle prossime ... tvsoap

