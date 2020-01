Bear Grylls: Celebrity Edition, vip spericolati da stasera su National Geographic! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da stasera su National Geographic Bear Grylls: Celebrity Edition, molti vip tra cui Brie Larson, Dave Bautista e Armie Hammer sfideranno le proprie paure! Bear Grylls: Celebrity Edition arriva da stasera su National Geographic. In ogni episodio seguiremo le avventure di star di Hollywood che, in compagnia di una guida d'eccezione come Bear Grylls, lasciano le comodità della civiltà e per mettersi alla prova con sfide al limite e con ambienti ostili. Ogni settimana seguiremo le avventure di un nuovo ospite che insieme a Bear Grylls affronterà un viaggio senza esclusione di colpi dove il più grande nemico sono le proprie paure più profonde. Vedremo per esempio il premio Oscar Brie Larson (Captain Marvel) affrontare la giungla profonda, attraversare paludi di mangrovie e tuffarsi ... movieplayer

