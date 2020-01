Batwoman torna in tv tra le conseguenze del crossover e il coming out di Kate Kane (video) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Batwoman torna in tv in solitaria dopo aver preso parte al mega crossover Crisi sulle Terre Infinite insieme a Supergirl, Arrow, The Flash e le decine di protagonisti, e sembra proprio che adesso debba fare i conti con tutto quello che è successo. Dalla morte di Oliver al suo essere Paragone di Coraggio, la vita di Kate Kane è ormai cambiata per sempre e le prime ripercussioni arrivano proprio nella premiére di Metà stagione andata in onda qualche ora fa negli Usa con importanti novità nella sua vita.ATTENZIONE SPOILER!Nell'episodio dal titolo “How Queer Everything Is Today!”, il primo del 2020 per la serie, Batwoman ha rivelato a tutti la sua omosessualità usando l'amica Kara a cui ha rilasciato una lunga intervista da pubblicare su CatCo con tanto di copertina dedicata. La sua omosessualità adesso è sotto gli occhi di tutti e questo cambierà il comportamento dei cattivi e dei ... optimaitalia

