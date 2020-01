Basket, Top 16 EuroCup 2020: la Reyer Venezia cerca il colpo esterno contro il Promitheas Patrasso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terza giornata delle Top 16 di EuroCup e sfida in trasferta molto importante per la Reyer Venezia. I Campioni d’Italia in carica fanno visita ai greci del Promitheas Patrasso in un match che può anche essere decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale per la squadra di coach De Raffaele. Infatti il gruppo F, vede quattro squadre appaiate con una vittoria e una sconfitta dopo le prime due giornate e, dunque, diventa importantissimo in un girone così equilibrato ottenere punti lontano da casa. Sia i greci sia Venezia arrivano a questo scontro della terza giornata forti del successo nell’ultimo turno che ha permesso loro di agganciare in classifica la Germani Brescia e l’EWE Baskets Oldenburg. Una Reyer che ha vissuto una buona settimana, culminata anche con il successo casalingo contro la Fortitudo per 80-70 che ha permesso a Venezia di staccare proprio ... oasport

