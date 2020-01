Basket, Serie A 2020: Dwight Coleby firma con Sassari, Treviso acquista Ivan Almeida (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rinforzo per la Dinamo Sassari, che si è mossa sul mercato e ha acquistato il lungo Dwight Coleby. Il giocatore delle Bahamas è un classe 1994 e arriva dal campionato turco dove con la maglia dell’Istanbul stava viaggiando a poco più di 14 punti e 7 rimbalzi di media a partita. Pozzecco potrebbe utilizzare Coleby sia come centro sia come ala grande, anche in coppia con Bilan. Dopo la carriera universitaria il debutto da professionista arriva in Belgio e poi Coleby si trasferisce anche nel campionato giapponese, per poi vivere le ultime due stagioni ancora in Belgio e poi come detto nel campionato turco. Mercato in movimento anche per la De’Longhi Treviso, che ha messo sotto contratto la guardia/ala Ivan Freitas Almeida, di nazionalità di Capo Verde, ma tesserato comunitario avendo il passaporto portoghese. Il giocatore arriva dal campionato ceco dove giocava con la maglia ... oasport

