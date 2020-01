Basket, Miwa Energia: altro show al Palaparente (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVince ancora la Miwa Energia nella seconda giornata di campionato valido per la Serie C Silver contro la Folgore Nocera. Con il risultato finale di 85-66 i ragazzi di Coach Annecchiarico difendono le mura amiche contro un ostico avversario che arrivava da ben 7 vittorie consecutive ed ha dimostrato tutto il suo valore sul parquet. All’inizio della gara la sorpresa è la presenza di Rusciano, dato per assente o comunque parzialmente disponibile prima della gara a causa di uno stiramento. Giocate di qualità e grande verve da ambedue le squadre ma i beneventani hanno dalla loro un roster di maggiore qualità e riescono a chiudere in vantaggio tre quarti su quattro. Prima frazione con dominio dei sanniti che chiudono 27-16 per poi soccombere per 20-21 nel secondo quarto. Al rientro dagli spogliatoi il pubblico presente ha potuto assistere ad una gara bellissima. Il ... anteprima24

