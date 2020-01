Basket. La Virtus Bava Pozzuoli vince 84-68 sulla Virtus Valmontone (Di lunedì 20 gennaio 2020) Basket: La Virtus Bava Pozzuoli raggiunge il massimo vantaggio di +21 (78-57) al 38′ con le triple consecutive di Nacca e Savoldelli e conclude la gara con una vittoria meritata. La Virtus Bava Pozzuoli vince 84-68 sulla Virtus Valmontone e centra il poker di successi consecutivi portandosi al settimo posto in classifica e in piena zona play off. Una gara dove ha brillato il collettivo guidato dal tecnico Mariano Gentile, con tre uomini che hanno chiuso in doppia cifra. Impeccabile la prova di Gianluca Tredici, mvp dell’incontro, che ha chiuso con 22 punti, 3 rimbalzi conquistati, una stoppata ai danni di un avversario e 23 di valutazione. Un gradino sotto c’è Nicola Savoldelli, febbricitante per tutta la settimana, che ha gestito perfettamente in cabina di regia la squadra e infilato le bombe che hanno consentito di vincere. Ma i gialloblù hanno dimostrato ... 2anews

BasketCity_net : - BasketCity_net : - sportrentino_it : Domani sera la Dolomiti Energia sfiderà ancora la Virtus Bologna -