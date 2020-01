Basilicata, ultras Rionero morto negli scontri. “Il contatto, l’agguato e l’investimento: così è stato ucciso il tifoso. Una violenza tribale” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vaglio Basilicata, domenica, è l’ora di pranzo. Gli ultras del Melfi sono diretti a Tolve per la partita dei gialloverdi con il Real. I tifosi organizzati del Vultur Rionero avrebbero dovuto essere sulla strada verso Brienza, ma non sono lì. Hanno cambiato strada per tendere un “agguato” ai rivali. Lo hanno “preparato” e “pianificato”. Almeno così sostengono gli investigatori che stanno provando a ricostruire come è maturata la morte di Fabio Tucciariello, operaio di 39 anni e tifoso del Rionero, investito a due passi dalla piccola stazione del paese da una Fiat Punto sulla quale viaggiavano tre melfitani. Un omicidio volontario per la procura potentina guidata da Francesco Curcio, che ha definito quanto accaduto una “violenza tribale” e ha firmato 26 decreti di fermo (un altro se n’è aggiunto in mattinata) nelle ore ... ilfattoquotidiano

