Basilicata, ultras muore investito da tifosi rivali in provincia di Potenza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Basilicata, agguato da parte di alcuni tifosi del Melfi ad alcuni tifosi del Rionero: perde la vita Fabio Tucciariello Brutte notizie che arrivano dall'Eccellenza, il quinto gradino del calcio italiano. Non si parla di campo purtroppo ma di una vittima. Come riporta il Corriere.it infatti Fabio Tucciariello tifoso della Vultur Rionero è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un'auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi rivali del Melfi. L'autista della macchina è stato rintracciato ed arrestato dalla polizia insieme ad altri 24 ultrà del Rionero. Negli scontri sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in modo grave.

