Basilicata, tifoso investito e ucciso: 25 arresti nella notte (Di lunedì 20 gennaio 2020) Antonio Prisco In carcere l'automobilista della Fiat Punto che ha investito il tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello. Ai domiciliari altri 24 ultras Sono state arrestate 25 persone dopo la morte di Fabio Tucciariello, 39enne tifoso della Vultur Rionero, investito ieri da un'automobile occupata da tifosi del Melfi. Le misure sono state disposte nella tarda serata di domenica, la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi, che sarebbe stato alla guida della Fiat Punto che ha investito e ucciso Fabio Tucciariello, il tifoso della Vultur Rionero, morto a Vaglio di Basilicata. Inoltre sono stati arrestati e posti ai domiciliari 24 ultrà della squadra lucana, tutti maggiorenni. Resta in prognosi riservata invece all'Ospedale San Carlo di Potenza l'altro tifoso ferito. E' stato operato per la riduzione delle fratture riportate ad un braccio e alla gamba ... ilgiornale

