Baronissi | si è insediato il Comitato per la Legalità

Salerno – insediato alla presenza del Prefetto di Salerno Francesco Russo il Comitato per Legalità. Ne fanno parte l'avvocato – già Procuratore della Repubblica – Luigi Apicella, il parroco Padre Antonello Arundine, la funzionaria Rosanna Ciuffi, il docente Raffaele Napoli, il carabiniere Renato Serpico, l'avvocato Tiziana Strazzullo e il presidente del Forum dei Giovani Luigi Vitale. Presenti tra gli altri il vice Questore Sabatino Fortunato, il Comandante dei carabinieri provinciale di Salerno Gianluca Trombetti, il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore Antonio Centore. "Lavoriamo per fare di Baronissi la "capitale della Legalità – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – un vero e proprio laboratorio di idee, confronto e lavoro su un tema importante e delicato. Legalità, un principio, sembra scontato dirlo, al

