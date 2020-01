Barbara D’Urso manda via Taylor Mega lei si sfoga sui social (Di lunedì 20 gennaio 2020) A “Live non è la D’Urso ” c’è stato un duro scontro tra Barbara D’Urso e Taylor Mega,tanto che la la conduttrice manda via la Mega e lei si infuria su “Instagram” e minaccia Mediaset. Dopo il collegamento a Live non è la D’urso, dove Taylor Mega è stata mandata a casa senza troppi complimenti da Barbara D’Urso, l’influencer si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. «E’ un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?». E’ furiosa Taylor Mega e su Instagram si è sfogata dopo il suo intervento a Live non è la D’Urso. Dopo aver appreso di ... musicaetesti.myblog

