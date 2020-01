Barbara D’Urso Licenzia in Diretta Taylor Mega, lo Sfogo della Ragazza! (Di lunedì 20 gennaio 2020) A Live-Non è la D’Urso tra gli ospiti di ieri sera era presente anche Taylor Mega. La ragazza ha commentato la squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip, ma durante il dibattito la conduttrice le ha chiesto spiegazioni su una sua vecchia foto e poi l’ha cacciata dalle sue trasmissioni. Ecco nel dettaglio cosa è successo. E’ appena andata in onda una puntata di Live – Non è La D’Urso, ricca di ospiti e di argomenti, tra i quali Salvo Veneziano che ha tenuto banco con la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. Tra i vari ospiti che hanno commentato la sua vicenda c’era anche Taylor Mega. Quest’ultima ha paragonato le sue frasi a quelle rivolte da Antonella Elia, anche lei nella Casa del GF, a lei ed a Elisa De Panicis. In molti ricorderanno che la Elia da Piero Chiambretti, aveva chiaramente detto a Taylor ed alla sorella di essere ... gossipnews.tv

