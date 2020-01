Bambina di 7 anni violentata e affogata da due uomini in Pakistan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due uomini sono stati sorpresi nel distretto di Nowshera, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel Pakistan nord-occidentale mentre tentavano di affogare una bimba. A lanciare l’allarme sono stati i genitori che avevano mandato la piccola a un seminario al quale non si era presentata. La Bambina di 7 anni, da quanto si apprende, è stata violentata e uccisa in Pakistan. Pakistan, Bambina violentata e uccisa Orrore in Pakistan: una Bambina di 7 anni è stata violentata e uccisa da due uomini nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La Polizia ha riferito che a lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori della piccola che hanno sorpreso gli aggressori in flagrante. Dopo averli messi in fuga, i genitori hanno tentato di soccorrere la Bambina, ma era ormai troppo tardi. I due uomini l’avevano affogata e uccisa. Il suo corpo è stato trasferito rapidamente in ospedale, ... notizie

chetempochefa : “Non bisogna mai smettere di sognare, io sono quella bambina che spera in un cambiamento vero, quello delle coscien… - marturano51sm : RT @Rosario04719767: Rimini, richiedente asilo abusa di una bambina di 11 anni figlia del proprietario dell’hotel che lo ospita: https://t.… - PietroOlma : RT @EttoreTreglia: Rimini, richiedente asilo abusa di una bambina di 11 anni figlia del proprietario dell’hotel che lo ospita -