Balotelli si sfoga: «Continuate a giudicarmi come volete» – FOTO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mario Balotelli si è sfogato sui suoi profili social dopo il rosso rimediato ieri nel match contro il Cagliari – FOTO Mario Balotelli si è sfogato sui social dopo il rosso rimediato durante Cagliari-Brescia. Questa la Instagram Story dell’attaccante delle Rondinelle. «È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in negativo o troppo positivo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta non è un problema. Voi Continuate a giudicarmi come volete». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

