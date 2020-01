Bagnoli, i comitati chiedono di incontrare il ministro: Basta con gli spot elettorali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cartelli e cori di protesta di diversi comitati, questa mattina, a Bagnoli, dove alle 10,30 eè incominciata la visita del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores e l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri, ai cantieri per la bonifica del sito ex Italsider. “In vista della campagna elettorale dicono che partono le bonifiche”, ha dichiarato Eddy Sorge del Movimento disoccupati 7 novembre. Pur augurandosi che la bonifica del sito sia veramente in dirittura d’arrivo, Sorge è convinto che “in realtà oggi parte solo la rimozione di parte del materiale nell’area ex Morgan”. “Siamo qui – sottolinea ancora il portavoce del Movimento – con i disoccupati, gli abitanti, i ... ildenaro

