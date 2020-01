Bagnoli, ecco il progetto di rilancio: oggi la conferenza del ministro Provenzano (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ in programma per le 12:15 la conferenza stampa sul progetto ‘rilancioBagnoli’, per la bonifica e la rigenerazione urbana dell’ex area Italsider. Previsti gli interventi di: Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud; Vincenzo De Luca, presidente delle Regione Campania; Luigi de Magistris, sindaco del Comune di Napoli; Francesco Floro Flores, commissario straordinario del governo; Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Prima della conferenza, e’ in programma una visita ai cantieri dell’area ex Italsider con la stampa. L’appuntamento e’ alle 10:30 in ‘Porta del Parco’, via Diocleziano, 341. L'articolo Bagnoli, ecco il progetto di rilancio: oggi la conferenza del ministro Provenzano proviene da Ildenaro.it. ildenaro

Fuorigrotta e Bagnoli al buio - ecco cosa sta succedendo : La risposta del presidente della X Municipalità alle tante segnalazioni su intere zone dei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli lasciate senza illuminazione pubblica. Diego Civitillo, presidente della X Municipalità ha voluto rispondere, tramite un post sulla sua pagina Facebook, alle tante segnalazioni su intere zone di buio nei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, come segnalato anche da […] L'articolo Fuorigrotta e Bagnoli al buio, ecco cosa sta ...

antoacqua : RT @OsservaDiritti: Si avvicina il primo verdetto del 'processo del secolo' contro #Eni e #Shell per la presunta maxi tangente da circa 1,1… -