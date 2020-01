Bad Boys for Life sfonda al box office USA con 59 milioni, Dolittle è secondo, ma gli incassi deludono (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ottima l'accoglienza del pubblico nei confronti di Bad Boys for Life, primo al box office USA con 59 milioni, solo 22 milioni per Dolittle che si profila come il primo grande flop del 2020. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star di Bad Boys for Life, che debutta in prima posizione al box office USA con 59,1 milioni di incasso da 3.775 sale e una media per sala di 15.675 dollari. Le star Will Smith e Martin Lawrence festeggiano il ritorno di quello che è uno dei film attesi del 2020 anche in Italia dove arriverà il 20 febbraio. Bad Boys for Life, Will Smith contro gli spoiler di Jimmy Fallon: "Sei diventato matto?" Dopo le tragiche previsioni della vigilia e le stroncature feroci della ... movieplayer

