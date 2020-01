Avvelenano l’amico per rubargli 2mila euro: coppia confessa davanti Gip (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rita Di Maio e il marito Claudio Furlan hanno confessato di aver avvelenato con dei farmaci il 63enne Vito Balboni, loro amico, allo scopo di derubarlo di circa duemila euro prelevando il denaro con il suo bancomat, per poi lasciarlo morire in una macchina. fanpage

