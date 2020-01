Avete mai visto la casa di Loredana Lecciso? Un costoso appartamento situato a Lecce (FOTO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Loredana Lecciso è una donna molto fine e delicata e guardando con attenzione l’arredamento della sua casa, anche quello è molto simile alla sua persona. Delicato, prezioso e signorile, questi sono gli aggettivi per definire il suo arredo nell’abitazione a Lecce. L’ex di Al Bano Carrisi come tutti sanno vive nella Tenuta a Cellino San Marco ma possiede un grazioso appartamento situato al sesto piano in via Delle Site, nella zona di via per Merine. Loredana Lecciso presenta il suo appartamento a Lecce Entrando nella casa di Loredana Lecciso il primo dettaglio che salta negli occhi è la luminosità. La luce è data da un ampio vetro che si affaccia su un giardino e anche i mobili, in bianco danno vivacità all’appartamento. La stanza più grande della casa è il salone. Anche in questo caso, la ex di Al Bano ha scelto un arredo molto chiaro definendo però i dettagli con ... kontrokultura

