Avete mai visto il gemello di Francesca De Andrè? Ecco chi è Filippo [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ospite dei salotti televisivi, Francesca De Andrè è ormai famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e soprattutto per essere la nipote del noto cantautore. Se abbiamo avuto modo di conoscere sua sorella Fabrizia, non tutti sanno che Francesca ha un gemello, Filippo. Chi è Filippo, il fratello gemello di Francesca De Andrè FOTO Filippo De Andrè è il figlio di Cristiano e Carmen De Cespedes. Classe 1990, il ragazzo è cresciuto con la gemella Francesca e la maggiore Fabrizia. Inoltre hanno anche una sorella minore, Alice, che il padre ha avuto dalla relazione con Sabrina La Rosa. Tramite il suo profilo Instagram, dove possiamo ammirare le sue creazioni, sappiamo che Filippo lavora come chef, una passione trasmessa dal papà: “L’unica cosa buona che mi ha trasmesso“, ha detto qualche tempo fa. Anche se molto riservato, il ragazzo è intervenuto a Pomeriggio ... velvetgossip

LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita… - GrandeFratello : Barbara Alberti... come non l'avete mai vista ?????? #GFVIP - Gianna17 : RT @ChimicoScettico: Per il principio di indeterminazione di Heisenberg non saprete mai quanto pesate, quanto siete alti, e quanto avete su… -