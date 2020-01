Avete mai visto dove vivono Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi? Villa da sogno [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Carmen Russo ha esordito negli anni ’70, partecipando prima a concorsi di bellezza e poi a numerose pellicole di genere horror, polizieschi ed erotici, divenendo un sex symbol italiano. Il successo per lei, arriva nell’autunno 1983, quando prende parte alla prima edizione del varietà comico Drive In trasmesso da Italia 1. Nel 1987 ha sposato il ballerino Enzo Paolo Turchi, dal quale nel 2013 ha avuto la primogenita Maria. Ecco dove vivono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi FOTO Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la loro piccola Maria vivono in una bellissima villetta a Formello, comune a nord di Roma, al centro dell’Agro Veientano. La zona è conosciuta principalmente dai tifosi della Lazio, essendo il luogo in cui la squadra si allena. Circondata da boschi e da prati, è anche una delle località più suggestive e soprattutto adatta ad una famiglia. Tempo fa è stata la stessa Carmen ad ... velvetgossip

