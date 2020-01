Avellino, ecco il rinforzo a centrocampo per Ezio Capuano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ Nicolas Izzillo il rinforzo per il centrocampo dell’Avellino. Come anticipato nella giornata di giovedì da Anteprima24, il classe ’94, sarà oggi in città per la firma con il sodalizio biancoverde. Izzillo dal Pisa, a titolo definitivo, con cui lo scorso anno ha conquistat dalla Serie C alla B. Elemento duttile per il centrocampo di Capuano che dovrà fare i conti con l’infortunio di Silvestri, ma soprattutto con la coperta corta. Al gruppo si aggregherà anche Federico, classe ’98, centrocampista che arriva in prestito dal San Martín Tucumán. L’argentino ha assistito dagli spalti del “Bonolis” al match contro il Teramo. Chiusura in arrivo anche per l’estremo difensore Dini, classe ’96, pronto a sposare la causa biancoverde dopo l’esperienza al Trapani. L'articolo ... anteprima24

