Atalanta-Spal, Serie A: formazioni, pronostici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Atalanta-Spal è l’ultima partita della prima giornata del girone di ritorno di Serie A, si gioca alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Atalanta – Spal lunedì ore 20:45 L’Atalanta dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia, dove l’anno scorso era arrivata in finale, prova a tornare alla vittoria in Serie A, in cui è in lotta con la Roma per il quarto posto. Quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League, competizione in cui giocherà gli ottavi di finale contro il Valencia. La squadra allenata da Gasperini ha chiuso a quota 35 punti il girone di andata, non aveva mai fatto meglio nella prima parte di stagione in Serie A. Ripetendo il ritmo dello scorso girone di ritorno, il quarto posto sarebbe alla portata, la squadra sta continuando a dare spettacolo e ha vinto le ultime due partite ... ilveggente

VarskySports : Milan 3-Udinese 2 Bologna 1-Verona 1 Brescia 2-Cagliari 2 Lecce 1-Inter 1 Genoa 1-Roma 3 Juve 2-Parma 1 Lun: Atalan… - spaziocalcio : Preview e probabili formazioni di #Atalanta e #SPAL, che stasera alle 20.45 completano la ventesima giornata di… - TotoeCalcio : Ultima mia stima vincitori #Schedina #Totocalcio n.3. In gara per IL14 n. 2 vincitori. In gara per IL9 n. 14 vincit… -