Atalanta, Marino: «La Spal contro di noi si gioca tanto» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Umberto Marino nel pre-partita di Atalanta Udinese: l’intervento del direttore generale orobico Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha sottolineato le insidie che nasconde un match apparentemente semplice sulla carta per i padroni di casa contro la Spal. Ecco le sue considerazioni a Sky Sport. «Son numeri che fan paura. Va bene così. La squadra sta facendo una grande stagione, speriamo di continuare su questa linea. Preoccupazione? Dobbiamo assolutamente oscurare la classifica. E’ una gara difficile. Assenze a parte, la Spal è una squadra che stasera si gioca tanto. Sarà difficile, ci sono tanti ex che vorranno fare bene». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

