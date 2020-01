Aston Villa-Watford, Premier League: pronostici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Aston Villa-Watford è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma martedì, si gioca alle 20.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Aston Villa – Watford martedì ore 20:30 L’Aston Villa è in crisi, ha vinto solo due partite nelle ultime dieci giornate di Premier League ed è scivolato fino alla diciottesima posizione in classifica, superato anche dal prossimo avversario: il Watford. Il secondo cambio di allenatore ha infatti sortito gli effetti sperati. Sotto la direzione di Nigel Pearson il Watford è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite in cui ha totalizzato ben quattordici punti, abbandonando l’ultima posizione e portandosi al momento fuori dalla zona retrocessione diretta, anche se con un solo punto di margine. Le ultime notizie sulle formazioni L’allenatore dell’Aston Villa ... ilveggente

