Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Borriello si dice deluso e imbarazzato nel vedere una squadra che in campo è spenta. Questa situazione offende la città che non lo merita affatto, poi consiglia a De Laurentiis di mandare via chi non merita più di giocare. L'articolo Ass. Borriello: “ADL metta fuori chi non merita più di giocare, offendono la città!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

