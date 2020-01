Asl di Verona usa Napoli come metro negativo per gli effetti delle radiazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’Asl di Verona è stata costretta a scusarsi, provvedendo a rimuovere la frase con cui, in un modulo, paragonava gli effetti delle radiazioni a un mese di vita a Napoli. Il comunicato di scuse: “Un fraintendimento alla base delle polemiche”. La città di Napoli usata dalla Asl di Verona come metro di paragone in negativo per misurare gli effetti delle radiazioni subite dal paziente sottoposto a tomografia computerizzata cone beam (Cbtc). A sollevare il caso è stato ieri lo sportello “Difendi la città” del Comune di Napoli, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini napoletani relative “alle offese contro Napoli”, e che oggi incassa le scuse della Ulss 9 Scaligera, la quale fa sapere che il modulo in questione è stato “sostituito e aggiornato”. Nel modulo informativo per il consenso all’esecuzione del Cbct, reperibile anche ... 2anews

mattinodipadova : Sanità, la Asl di Verona si scusa: Napoli era un paragone solo statistico - angcent : RT @rep_napoli: Asl Verona si scusa per il paragone con Napoli sui rischi degli esami radiologici [aggiornamento delle 16:10] - ottopagine : Arrivano le scuse dell’Asl di Verona #Napoli -