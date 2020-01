Asia Nuccetelli, nuova vita e nuovo look. E per i fan è “sempre più bella” (Di lunedì 20 gennaio 2020) È un po’ che non si parla di Asia Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti, che il pubblico ha conosciuto meglio al GF Vip e che negli anni ha più volte rivoluzionato il suo aspetto fisico, ha cambiato vita. Oggi Asia, 23 anni, si è allontanata dal mondo della televisione. Passa gran parte delle sue giornate dedicandosi all’equitazione, come mostra spesso sul suo profilo Instagram, che è seguito da quasi 300mila follower. “Non sono un’influencer, non sono un’attrice o una blogger – ha spiegato la Nuccetelli – Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro”. Su Instagram, come detto, continua ad aggiornare quotidianamente i suoi fan, che nelle ultime foto le hanno fatto notare come sia “sempre più bella”. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

zazoomblog : Asia Nuccetelli oggi lontana dalla tv e sempre più bella: come ha ottenuto un corpo da favola (FOTO) - #Nuccetelli… - zazoomblog : Asia Nuccetelli oggi lontana dalla tv e sempre più bella: come ha ottenuto un corpo da favola (FOTO) - #Nuccetelli… - zazoomnews : Asia Nuccetelli oggi lontana dalla tv e sempre più bella: come ha ottenuto un corpo da favola (FOTO) - #Nuccetelli… -