Ascolti Mara Venier | boom per Domenica In che sfiora il 19% di share

Ascolti tv 19 gennaio : Barbara D’Urso e il suo Live batte Rai Uno - Mara Venier padrona del pomeriggio : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 18 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata del nuovo anno di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Chi m’ha visto. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Live con ...

Ascolti tv 12 gennaio : Checco Zalone vince anche in tv - Mara Venier domina il pomeriggio : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 12 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Sole a Catinelle con Checco Zalone. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Il mondo sulle spalle. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio col Domenica Live di Barbara D’Urso e Domenica In con Mara Venier. Mentre il preserale ...

Ascolti tv 5 gennaio : Mara Venier regina della domenica - la prima serata a Rai Uno. Gerry scotti chiude in negativo : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 5 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film La Banda Dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il il film La Bella E la Bestia. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con domenica In di Mara Venier e il preserale con l’ultima ...

Tv : Ascolti; vince La porta dei sogni di Mara Venier : Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato La porta dei sogni condotto da Mara Venier trasmesso da Rai1, che ha totalizzato 3.060.000 telespettatori, pari al 14,5% di share. Su Canale5, il film Una tata magica ha realizzato 2.730.000 telespettatori e il 12.92% di share. La prima serata di Rai2, con il film, Notte al museo – Il segreto del faraone ha ottenuto 1.377.000 spettatori e il 6,1% di share. Su Italia1 il ...

Ascolti tv 3 gennaio : vince Mara Venier su Rai1 con La porta dei sogni : Nella classifica degli Ascolti tv registrati nella serata di venerdì 3 gennaio è Mara Venier a far da padrona con il programma di Rai1 La porta dei sogni, che è riuscito a raccogliere davanti ai teleschermi ben 3.060.000 spettatori con uno share del 14,46%. La presentatrice riesce a battere nella gara degli Ascolti anche il film Una tata magica in onda sulla rete rivale di Canale 5. Al di fuori dei grandi poli televisivi, troviamo inoltre il ...

Ascolti tv - “La porta dei sogni” di Mara Venier oltre i tre milioni e vince la serata : Mara Venier vince la gara degli Ascolti tv e chiude con il miglior risultato delle tre puntate de "La porta dei sogni". Il programma di Rai Uno, condotto da una delle signore della televisiva italiana, infatti, sfonda la soglia dei tre milioni per la prima volta e batte il film di Canale 5 "Una tata magica".Continua a leggere

Ascolti tv 3 gennaio : Mara Venier chiude con un mezzo flop - Gerry Scotti ‘umiliato’ da Flavio Insinna : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava il film Una tata magica.Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il terzo ed ultimo appuntamento con La porta dei sogni con Mara Venier. Rete 4, invece #CR4 – La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con ...

Domenica In e Da Noi a ruota Libera chiudono l’anno in bellezza : record di Ascolti per Mara e Francesca : La Domenica degli italiani è targata Rai 1, almeno per quello che riguarda l’ultima puntata dell’anno. Domenica IN ( registrata in questa occasione) e Da noi a ruota Libera chiudono l’anno in bellezza con oltre 3 milioni di spettatori incollati alla tv a dimostrazione che anche nelle feste si possono fare grandi ascolti. La scelta della Rai, che da qualche anno continua a mandare in onda i suoi programmi di punta, premia. E ...

Ascolti tv 29 dicembre : Terence Hill vince col ricordo su Bud Spencer - Mara Venier domina il pomeriggio : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 29 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Zootropolis. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Il mio nome è Thomas con Terence Hill. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e il preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità. Per ...

La Porta dei Sogni - Mara Venier non convince : calano gli Ascolti : Mara Venier non convince con La Porta dei Sogni e gli ascolti del programma calano ancora. La trasmissione, spostata al sabato, non ha ottenuto i risultati sperati, nonostante la presenza di grandi ospiti e storie emozionanti. La più bella è stata senza dubbio quella di Marco, un ragazzo autistico che ha realizzato il desiderio di incontrare Raoul Bova, il suo mito. Regina degli ascolti grazie a Domenica In, Mara non è riuscita a raggiungere lo ...

Ascolti sabato 28 dicembre : vince Mara Venier con La Porta dei Sogni : Mara Venier ha conquistato il pubblico e si è aggiudicata il top degli Ascolti tv di sabato 28 dicembre. Con il nuovo programma La Porta dei Sogni, infatti, ha raccolto l’attenzione di 2.622.000 spettatori pari al 14.3% di share. Poco distante, invece, si è posizionato Canale 5 che mandava in onda 55 Passi nel Sole. Il programma ha ottenuto 2.102.000 spettatori pari all’11.4% di share. A debita distanza si sono posizionate le altre reti. ...

Ascolti tv 28 dicembre : Al Bano e Romina Power mettono in difficoltà Mara Venier - Striscia e Conto alla Rovescia ai minimi storici : Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 28 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima delle due puntate di 55 Passi Nel Sole con Al Bano e Romina Power. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il secondo appuntamento de La porta dei sogni con Mara Venier. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Italia Sì con Marco ...