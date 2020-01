Ascolti Barbara d’Urso: bene Live e Domenica Live. Fialdini si difende (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ascolti Live Non è la d’Urso, prima puntata del 2020: Barbara torna in prima serata e vince È tornato ieri, Domenica 19 gennaio 2020, Live Non è la d’Urso, il programma in prima serata di Barbara d’Urso e questi sono stati gli Ascolti: 2.502.000 telespettatori e il 14.10% di share, che sono bastati per vincere contro il film di Rai 1 Chi m’ha visto? che ha totalizzato invece 3.004.000 telespettatori e il 12.80% di share. Insomma, la puntata del 19 gennaio di Live Non è la d’Urso ha totalizzato buoni Ascolti, realizzando il secondo miglior risultato stagionale. Barbara, inoltre, è partita alle 21.15, scontrandosi per quasi 20 minuti con Soliti Ignoti di Amadeus (ad oltre 5,5 milioni di telespettatori). Anche ieri, Barbara d’Urso con Live Non è la d’Urso ha fatto respirare un po’ Canale 5 nella prima (e seconda) serata della Domenica, ... lanostratv

