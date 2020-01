Arbitri quarti di finale Coppa Italia: Massa per Napoli-Lazio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Domani inizieranno i quarti di finale di Coppa Italia: ecco le designazioni per Napoli-Lazio e Juventus Roma Sono state diramate le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia. Martedì e mercoledì andranno in scena due classiche del nostro calcio: Napoli-Lazio e Juventus-Roma. Sarà Massa di Imperia ad arbitrare il match del San Paolo, in programma martedì alle 20.45, mentre Rocchi dirigerà il match dello Stadium (mercoledì alle 20.45). Napoli – Lazio Martedì 21/01 h. 20.45 Massa MONDIN – DI IORIO IV: MANGANIELLO VAR: NASCA AVAR: COSTANZO JUVENTUS – ROMA Mercoledì 22/01 h. 20.45 ROCCHI RANGHETTI – LIBERTI IV: CHIFFI VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI Leggi su Calcionews24.com calcionews24

