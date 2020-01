Arbitra iraniana fotografata senza velo al torneo di scacchi in Asia: «Ora non posso più tornare a casa» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si chiama Shohreh Bayat ed è la prima donna che in Asia ha ricoperto il ruolo di Arbitra di scacchi. A farle raggiungere la fama mondiale, però, non è stata la sua bravura, ma le dure critiche a cui è andata incontro togliendosi l’hijab durante una competizione. La giovane trentaduenne, di nazionalità iraniana, è stata ritratta in diverse foto e video senza il velo mentre Arbitrava a Shanghai la Women’s world Chess championship, prestigiosa gara mondiale di scacchi femminile. Al momento si trova a Vladivostok, in Russia, per la seconda parte del torneo, e teme ripercussioni penali e giudiziarie qualora rientrasse in Iran. Iranian chess referee Shohreh Bayat, accused of violating her country’s Islamic dress code while officiating a women’s tournament in Russia, says she is afraid of returning to her country https://t.co/sp8Bgd8yUx ... open.online

