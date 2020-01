Apple TV+ al TCA: The Morning Show 2 e le nuove serie del 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Apple TV+ al TCA: The Morning Show 2, cosa succederà e ci sarà ancora Steve Carell? Le nuove serie del 2020: Defending Jacob, Amazing Stories e altro Nell’ultimo giorno del TCA Winter Press Tour si è presentato Apple TV+, uno degli ultimi player entrato nel mercato dello streaming globale. Lo streaming della casa di Cupertino ha organizzato vari panel di presentazione delle nuove serie tv che arriveranno nel 2020, e ha colto l’occasione per celebrare la punta di diamante del servizio, la serie The Morning Show. Forse delle nomination ricevute e del prestigio che ne deriva, ieri Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e il cast e la crew di The Morning Show erano al TCA per parlare della seconda stagione di The Morning Show che è già stata ordinata da Apple. Sulla seconda stagione Reese Witherspoon, che nella serie ricopre anche il ruolo di produttore, ha rivelato che stanno ... dituttounpop

AppleNews_it : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - SSHelp_RT : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - radiofmfaleria : Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: -