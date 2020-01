Ape social 2020, si riaprono le domande: le prime istruzioni Inps (Di lunedì 20 gennaio 2020) La nuova Legge di bilancio, oltre a confermare Quota 100 e Opzione donna, ha messo nero su bianco un’altra proroga pensionistica anticipata: l’Ape social 2020. Come riportato sullo stesso portale dell’Inps, e su un messaggio ad hoc pubblicato (messaggio 163 del 17 gennaio), sono state appunto riaperte le domande di riconoscimento requisiti per accedere a questa tipologia di pensione anticipata per lavoratori in condizione svantaggiata, inclusi nelle categorie stabilite per legge. Possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale tutte le persone che, nel corso del 2020, maturano i requisiti previsti dalla legge. Consulta qui il messaggio Inps 163 Ape social 2020 confermata: domande riaperte, novità Queste le parole dell’Inps sulla proroga dell’Ape social 2020: “Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, ... leggioggi

