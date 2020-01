Antonella Mosetti derubata: lo sfogo feroce della showgirl (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per Antonella Mosetti non è stato assolutamente un sereno weekend. Come è ben noto dai fan, la showgirl è molto attiva sui social network ed è proprio sul suo profilo Instagram che ha raccontato la sua triste esperienza. Antonella Mosetti nelle ultime ore ha informato i suoi followers di esser stata derubata. Pare che un malfattore abbia rubato la sua borsa con gran parte dei suoi effetti personali. Una situazione che ha destato molta preoccupazione tanto da far infuriare la stessa Mosetti. Non a caso, conosciamo bene il suo temperamento che ha avuto un altrettanto feroce exploit nelle stories pubblicate su Instagram, subito dopo il furto. «Mi hanno appena rubato la borsa con tutto dentro! A quel brutto pezzo di m***a, ora ho la polizia con me, ma se ti beccano io vado in galera perché ti meno proprio pesante!» Antonella ringrazia la polizia Il furto che ha coinvolto la madre di ... velvetgossip

