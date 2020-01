Antisemitismo, la durissima risposta delle comunità islamiche d’Italia a Salvini: “Politica estremista che infonde paure e odio” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “La massiccia presenza di immigrati provenienti da paesi musulmani contribuisce alla diffusione dell’Antisemitismo anche in Italia. C’è un Antisemitismo dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. Pensiamo a Jeremy Corbyn o ad attivisti della sinistra in Germania che non vogliono essere come i nazisti eppure si trovano a boicottare prodotti israeliani”. Sono alcune frasi rilasciate dal leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al giornale ‘Israel Ha-Yom’ nella quale ha sposato, di fatto, la linea del presidente Usa Donald Trump e ha chiesto che la Ue “vieti” il Bds, il movimento di boicottaggio di Israele. Le parole dell’ex ministro dell’Interno cadono proprio a pochi giorni dal convegno al Senato sull’Antisemitismo, organizzato da Matteo Salvini. Le dichiarazioni hanno sollevato non poche ... tpi

